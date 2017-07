Quem nunca passou pela experiência de estar dentro de um filme por meio de modernos óculos de realidade virtual pode matar a curiosidade gratuitamente com o Rodovírtua e vivenciar, em ação educativa, os perigos de beber e dirigir para não se colocar nessa situação na vida real. No domingo, 16/07, seis óculos estarão à disposição do público em ação realizada pela ARTESP em parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e a Secretaria de Esportes da Prefeitura de São Vicente. O evento será na Avenida Antônio Rodrigues, altura do número 186, em São Vicente.

Destinada ao lazer da população nos fins de semana, com atividades esportivas e culturais a Avenida Antônio Rodrigues terá outras iniciativas voltadas para a segurança no trânsito neste domingo. Também haverá distribuição de gibis da Turma da Mônica com historias e passatempos abordando o tema segurança no trânsito, e o público poderá utilizar o simulador de direção veicular ProSimulador. Outra atração será o mascote da campanha “Foca na Rodovia” que irá animar as atividades da ARTESP no local. As atividades de educação no trânsito terão início às 8h e encerramento às 13h.

Rodovírtua. Com o Rodovírtua, a Artesp pretende alcançar diversos públicos em todo o Estado por meio de parcerias com prefeituras, escolas, universidades, empresas e shoppings, entre outras instituições. Os interessados em realizar eventos com atividades do Rodovírtua podem fazer a solicitação através do e-mail artesp@artesp.sp.gov.br, informando o local da ação, o público estimado e a data pretendida. O equipamento, desenvolvido pela Artesp e pelo DER/SP, já passou por 43 municípios paulistas desde o seu lançamento em janeiro. Mais de 11.000 pessoas foram impactadas desde então.