O artilheiro está de volta. Após sofrer com caxumba e começar a pré-temporada com duas semanas de atrasado, Ricardo Oliveira foi inscrito nesta sexta-feira no Campeonato Paulista e fica à disposição do técnico Dorival Júnior para o duelo contra a Ferroviária, neste sábado, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro.

Por conta do tempo perdido, o centroavante ficou afastado dos gramados e fez um trabalho especial no CT Rei Pelé. Ele começou a treinar efetivamente com bola apenas no começo desta semana.

O camisa 9 até pode iniciar a partida deste sábado como titular, mas como ele ainda não está totalmente com ritmo de jogo, a tendência é que Rodrigão siga no comando de ataque.

Agora, a lista de inscritos no Paulistão conta com 25 atletas. Mais três jogadores ainda entrarão até dia 3 de março para completar o limite da competição.

O zagueiro David Braz, em recuperação de estiramento na panturrilha, e o atacante Vladimir Hernández, esperando regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, serão escolhidos. A última vaga ainda está indefinida, mas deve ficar de Thaciano, promovido do Santos B.