A Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar a vacina contra febre amarela para todos os viajantes internacionais que se destinam ao Estado de São Paulo, com exceção das áreas metropolitanas da capital e de Campinas. A orientação, divulgada na segunda-feira (20), é mais abrangente do que a adotada atualmente no Estado, pois inclui toda região litorânea paulista hoje considerada livre de risco para a doença.

O coordenador de Controle de Doenças da Secretaria de Saúde de São Paulo, o infectologista Marcos Boulos, afirmou que a mudança da OMS não vai alterar a recomendação local. “Não vemos atualmente motivo para vacinar a população do litoral. Não há até o momento nenhum indício de risco de febre amarela naquela região.”

Boulos acredita que a recomendação da OMS foi tomada diante dos casos na Serra do Mar do Rio e do receio que os casos avancem para São Paulo. “O monitoramento está sendo realizado. Os casos ocorreram numa região distante do litoral paulista”, completou.

O diretor assegurou que, caso seja observado o aparecimento de infecções suspeitas ou de mortes de macacos com indícios da doença em áreas mais próximas à capital, a estratégia será revista. Boulos afirmou ainda ser necessária cautela na indicação da vacina contra febre amarela. Ele lembrou do risco, apesar de pequeno, de reações adversas.

NA REGIÃO

Preocupada com o aumento de casos de febre amarela, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a recomendar a estrangeiros que visitem São Paulo tomem a vacina contra a doença. As exceções são as regiões urbanas da Capital e Campinas. Portanto, a Baixada Santista integra a área de risco, apesar de não ter registrado casos.

Nenhuma das nove cidades da região faz parte da lista atualizada do Ministério da Saúde dos locais onde há risco de contato com o vírus e deve-se tomar a vacina dez dias antes de viajar, por prevenção. Além disso, mesmo com a recomendação da OMS, a Secretaria de Estado da Saúde não alterou as orientações à população da Baixada Santista.

Apenas quem vai para áreas de risco apontadas pelo Governo Federal devem ser imunizados. A relação desses municípios está disponível no portal do Ministério da Saúde.

Até o final da semana passada, foram confirmados 448 casos da doença em todo o País e outros 850 permanecem em investigação. Até o momento, 144 pessoas morreram de febre amarela. Em São Paulo, são quatro casos da doença e três mortes.

A promessa do Ministério da Saúde é de que, até o final de março, mais 12 milhões de doses da vacina da febre amarela sejam distribuídas. Outras 70 milhões de doses da vacina serão compradas para garantir o abastecimento para 2017. Passada a fase de surto, a pasta vai revisar a área de recomendação de vacinação e pode até mudar o calendário nacional de vacinação.