Quatro pessoas foram presas pela Polícia Federal, na manhã de ontem (6), em Praia Grande, suspeitos de traficar animais silvestres na Baixada Santista. A operação foi denominada de “Bem-Te-Vi” e reuniu as policias federais, ambientais e militares, além de funcionários do IBAMA.

De acordo com informações da Polícia Ambiental, foram 12 mandados de busca e apreensão cumpridos no Jardim Anhanguera. Foram resgatados mais de 70 animais silvestres e, inclusive, espécies em extinção como uma jiboia arco-íris e aves com o azulão e pixoxó.

Além disso, a polícia encontrou, somente em uma casa, 18 animais, entre eles 11 lagartos e uma tartaruga mordedora nativa dos Estados Unidos. Todos os animais foram apreendidos e levados para a sede da Polícia Federal, onde as pessoas presas prestarão depoimento.

Um dos suspeitos presos, um rapaz de 20 anos, é ex-militar do Exército Brasileiro. Com ele foram encontrados, além dos animais, munição de fuzil que teria extraviado enquanto servia no Forte de Praia Grande. Vários animais que não existem na fauna brasileira foram encontrados na casa dele.