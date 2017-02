Os olhos marejados de Cláudio Luiz da Silva, durante sua entrevista ao Jornal Vicentino, demonstram a dimensão e a importância que o Projeto Capitão do Mar conquistou. Ação idealizada por ele a deficientes físicos, o capitão e ex-fuzileiro naval proporciona às pessoas momentos de alegria e emoção por meio da prática do remo. Em outras palavras, ele comprova que a deficiência física não impede uma atividade com canoas havaianas ou polinésias, tampouco com pranchas de stand-up.

O projeto vicentino está localizado nas areias da Praia do Gonzaguinha, na altura do número 123 da Avenida Antônio Rodrigues. O Capitão do Mar recebe pessoas com limitação física, visual, déficit intelectual, paraplégicos, quadriplégicos, portadores de síndrome de Down e paralisia cerebral, vítimas de AVC (Acidente Vascular Cerebral), entre outras. E o melhor: de forma gratuita.

A ação, que já atendeu quase mil pessoas, sendo 300 somente em São Vicente, começou de forma despretensiosa em meados de 2014. Mais precisamente em uma manhã de domingo, quando Cláudio atravessou a baía de São Vicente com sua canoa havaiana. Naquele mesmo dia, ele conhecera uma senhora, portadora de deficiência física, que exibiu certa curiosidade em sua embarcação. Sem saber, Cláudio começava ali os primeiros passos do seu projeto.

“Lembro que ela, provavelmente vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral), tinha mobilidade em apenas um dos braços. Como gostou bastante da canoa, me perguntou se conseguiria andar com ela. Dei meu colete à senhora e fomos remar. Depois, na volta para casa, contei a história para minha esposa (Angela Maria Caetano). E ela logo soltou: por que você não cria um projeto para deficientes físicos?”, contou Cláudio, confessando que em um primeiro momento não deu muita atenção à sugestão da esposa.

Mas a ideia de um projeto de inclusão social ficou ‘martelando’ sua cabeça. Foi então que, semanas depois, ele finalmente resolveu colocar a sugestão da esposa em prática e criou o ‘Projeto Capitão do Mar – Canoagem Para Deficientes’. “Fui à praia em um sábado e lá fiquei. Sozinho. E foi assim por três finais de semana. Certo dia, perto do fim do ano, apareceu uma senhora chamada Aparecida dos Santos. E eis que a Cida foi minha primeira aluna”, contou ele, ressaltando que precisou fazer uma adaptação em sua canoa, que só possuía uma ama (base de flutuação). “O fato de ter apenas uma ama não proporcionava muita estabilidade na água. Foi então que, logo no dia seguinte à primeira aula, desenhei um projeto de canoa com duas amas e outras adaptações. Levei a um amigo que trabalha com construção de canoas e nascia ali a primeira canoa do mundo adaptada para deficiente”, contou Cláudio, visivelmente orgulhoso.

Hoje, a ‘família’ Capitão do Mar, como ele mesmo define, conta com 12 tipos diferentes de canoas adaptadas, uma para cada necessidade, além de remos adaptados, cadeiras anfíbias e coletes salva-vidas classe 3 da Marinha (com sustentação para o pescoço). Toda a estrutura do projeto é financiada por ele e não há custo algum para os participantes. “Gosto de deixar claro que não temos vínculo político algum, somos um projeto independente. E quando preciso de algum auxílio, felizmente tenho amigos da iniciativa privada que nos ajudam”, afirmou.

Cláudio ressalta que o Capitão do Mar trabalha com os temas inclusão social e a acessibilidade de maneira diferente, valorizando, de fato, o deficiente físico. “Vejo projetos na Região, com cadeiras anfíbias doadas pelo Estado, que pegam os deficientes e os colocam na margem da água apenas. Isso não é trabalho de inclusão na minha opinião”, disse, destacando sua forma de atuação. “O que nos diferencia é a total atenção e dedicação aos deficientes. Contamos com voluntários que são médicos, educadores físicos, fazemos uma ficha completa do participante. No primeiro contato com a água iniciamos os trabalhos de flutuação, em seguida natação, e só depois fazemos os passeios de canoas e stand-up”, explicou.

Como o fundador do projeto mesmo esclarece, o Capitão do Mar oferece um atendimento completo às pessoas com deficiência. “Os deficientes precisam de amor, atenção e respeito. Entramos no mundo deles e ganhamos sua confiança com uma conversa, um abraço, um beijo”, contou Cláudio, com os olhos marejados.

No próximo dia 2 de abril, o Capitão do Mar, em parceria com a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), promoverá o 3º Encontro de Autistas. A data celebra o Dia Internacional do Autismo. “Teremos a participação de 50 crianças vicentinas em nosso projeto, além de mais 250 de outras instituições e cidades. Vai ser uma grande celebração”, afirmou o idealizador do projeto.

O Capitão do Mar funciona aos sábados e domingos, a partir das 9h30 e se estende ao longo do dia, sem horário fixo para o término das atividades.

“As famílias dos deficientes precisam tratá-los como pessoas normais”

Seu trato com os deficientes físicos, segundo Cláudio, surgiu de maneira natural. Ele afirma que teve um ‘filho de coração’ chamado Felipe, falecido em 2013. E esse relacionamento foi um aprendizado em sua vida.

“O Felipe tinha paralisia cerebral e 25% de autismo. Minha convivência com ele foi algo marcante, uma grande lição de vida. Vejo muitos pais tratando filhos autistas de 13, 14 anos como um bebê, como coitadinhos. E eles não são coitados, não merecem esse tipo de tratamento. Eles precisam ser tratados como pessoas normais”, ressaltou, lembrando de casos ainda mais graves. “Infelizmente conheci pessoas que até tinham vergonha de ter um filho deficiente, trancando ele em um quarto para as pessoas não verem. Isso é um absurdo”, completou.

Ainda segundo Cláudio, seu tratamento de ‘igual para igual’ com os deficientes promove coisas inimagináveis. “No Capitão do Mar temos casos de pessoas que nunca tinham saído de suas cadeiras de rodas durante 20, 30 anos. Era do sofá para cama, da cama para o sofá. Hoje, como todo o nosso trabalho, essas mesmas pessoas saem de suas cadeiras e fazem movimentos antes impensáveis. Muitos até chamariam isso de milagre”, concluiu

Capitão do Mar: de projeto à fundação

O capitão e ex-fuzileiro naval quer alçar voos mais altos. Cláudio afirma que já iniciou os trâmites para transformar o Projeto Capitão do Mar em OSCIP (Organização da sociedade civil de interesse público). Essa mudança facilitará o aparecimento de parcerias e convênios com todos os níveis de governo e órgãos públicos, além de empresas privadas.

Mais do que já visualizar seu próximo passo à frente do projeto, Cláudio também planeja um futuro ainda maior para o Capitão do Mar. Após transformar o Capitão do Mar em OSCIP, seu sonho é torná-la uma Fundação. “Já estou conversando com o prefeito Pedro Gouvêa sobre a possibilidade de a Prefeitura ter um espaço na Área Insular e fazer um comodato, construindo um prédio, de cinco andares, com toda estrutura e acessibilidade”, salientou. “Além disso, também poderíamos fazer parcerias com faculdades de medicina e enfermagem, proporcionando atendimento 24 horas, além de oficinas de manutenção de cadeiras de rodas e outros equipamentos. Podemos fazer muitas coisas dedicadas aos deficientes físicos”, projetou.