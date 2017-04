O zagueiro Pablo vem agradando a diretoria do Corinthians, que deve fazer esforço para mantê-lo no elenco. Ele está emprestado pelo Bordeaux-FRA até o fim da temporada, e o Timão teria que comprar os direitos do atleta para mantê-lo no elenco.

Perguntado sobre sua situação, o defensor não deu muitos detalhes, deixando as negociações a cargo da diretoria corintiana e de seu empresário, Fernando César. “Essa parte de negociação vamos deixar com meu empresário para conversar com o Corinthians”, reiterou, na coletiva desta segunda-feira.

De qualquer forma, Pablo garantiu que está feliz atuando pelo clube do Parque São Jorge. “Sempre falei que estou feliz no Corinthians, estou vivendo um sonho de criança”, afirmou o defensor, que vem formando dupla titular com o paraguaio Balbuena.

Mesmo ressaltando sua felicidade atuando pelo Timão, o zagueiro fez questão de lembrar que a decisão de permanecer ou não no clube não é só dele, passando pelo clube francês, detentor de seus direitos.

“Eu estou feliz, isso digo abertamente. Mas não depende só de mim, tem o Bordeaux, várias coisas. Essa parte de conversa é com o Corinthians e meu empresário”, finalizou, voltando a deixar a resolução para outras partes.

Com Pablo, o Corinthians encara o Universidad de Chile na próxima quarta-feira, estreando pela Copa Sul-Americana. O duelo, em Itaquera, está marcado para 21h45 (de Brasília). O técnico Fábio Carille não terá Fagner, suspenso pela Conmebol, mas deve ter os retornos de Rodriguinho e Pedrinho, que estavam lesionados.