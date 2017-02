O Corinthians não mostrou um futebol vistoso nem alternativas muito diferentes das apresentadas até o momento na temporada, mas contou com a altura e impulsão do zagueiro Pablo para anotar o único gol da vitória por 1 a 0 sobre o Novorizontino, na noite desta quarta-feira, no estádio de Itaquera. Foi o terceiro triunfo do clube em partidas oficiais na temporada, todos pela diferença mínima e com apenas um tento marcado. E sem apresentações empolgantes nos últimos jogos, a Arena Corinthians registrou seu pior público da história, com apenas 11.708 pagantes.

Com o resultado, construído sem grandes sustos, o Timão, que até antes da rodada era o lanterna da sua chave, chega a seis pontos conquistados, assumindo a segunda posição do Grupo A, um atrás da equipe do Ituano. O Tigre, por sua vez, amarga a segunda derrota consecutiva no torneio e estaciona nos três pontos, na terceira posição do Grupo C.

Na próxima partida, os comandados de Fábio Carille terão pela frente o Osasco Audax, na casa do adversário, em jogo que será disputado às 17h (de Brasília) do sábado, também pelo Campeonato Paulista. Os novorizontinos, por sua vez, recebem o Ituano, no mesmo horário, no estádio Jorge Ismael de Biasi.