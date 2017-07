Depois de quatro dias de muita animação, quem foi à quadra do Ginásio Dondinho (Rua Travessa do Parque, 1.000 – Catiapoã) acompanhou a final do 7º Festival de Quadrilhas, no domingo (2), que revelou os vencedores desta edição.

Mais uma vez, São Vicente foi destaque na competição. Ao todo, foram 12 equipes participantes. No entanto, os três primeiros lugares na classificação geral foram ocupados por equipes da Cidade.

Confira os vencedores:

1º lugar – Paixão Caiçara – Vila Margarida (São Vicente);

2º lugar – Tia Valdelice – Vila Margarida (São Vicente);

3 º lugar – São Pedro – Parque Bitaru (São Vicente);

Melhor destaque – Tia Valdelice – Vila Margarida (São Vicente);

Melhor Marcador – Paixão Caiçara – Vila Margarida (São Vicente);

Melhor Casal de Noivos – Tia Chalico – Vila Fátima (São Vicente).

Festival – A festa das quadrilhas foi realizada de quinta-feira (29/06) até domingo (2/7), sempre a partir das 19h. Além das apresentações, quem foi ao local também pode aproveitar as barracas de comidas típicas.

A etapa do Festival é estadual e a quadrilha federada melhor colocada garantiu vaga no Festival Nacional de Quadrilhas Juninas. A premiação foi de R$ 5 mil para a campeã; R$ 3 mil para a vice; e R$ 2 mil para a terceira colocada. Também se apresentaram três quadrilhas juninas convidadas (que não entram na disputa).