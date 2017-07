A Cooperativa do Trabalho e Serviços de Transportes Rodoviário Alternativo de Passageiro (Cooperlotação) anunciou que, desde o dia 1º deste mês, o serviço de micro-ônibus de São Vicente, as conhecidas lotações, começaram a operar com caixa único. Dessa maneira, os 283 permissionários em atividades passam a dividir os lucros, acabando com a “disputa” na busca por passageiros nas ruas da Cidade.

A entidade acredita numa grande melhoria do serviço, por também garantir acesso à todos, incluindo os idosos com carteira ou os estudantes com passe escolar. Outra mudança anunciada é a escala do horário de serviços, levando-se em conta horários de pico e garantindo que não falte veículos para atender a população. Hoje, os micro-ônibus movimentam cerca de um milhão de passageiros por mês, sendo aproximadamente 33 mil por dia.

Agora, a Cooperlotação pretende participar da futura licitação para poder realizar a integração entre o transporte municipal e o VLT.