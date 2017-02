As Paróquias da Baixada Santista estão preparando uma programação especial para quem quer curtir o Carnaval fora das tradicionais festas.

Em Itanhaém acontece o Rebanhão do Carnaval com a Noite de Louvor, na Paróquia Santa Teresinha, no sábado(25), a partir das 19h30. Já às 22h30, acontece a Vigília Carnaval.

Cubatão terá a 37° Festival de Jesus, entre os dias 25 e 28 de fevereiro, na igreja São Francisco de Assis. A abertura do festival acontece no sábado (25). Em seguida será realizado o Terço da Misericórdia que começa às 15 horas.

O Festival de Jesus, em São Vicente, acontece na próxima sexta-feira (24), das 19 às 22 horas, na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. Já o Retiro de Carnaval, na mesma cidade, será no próximo domingo (26), na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, das 9h às 18 horas.

Por fim, Santos, terá o Retiro de Carnaval – “Deixa- vos conduzir pelo Espírito”, na igreja Santa Margarida Maria, no domingo(26), com o início às 7h30, com a Santa Missa.

Confira abaixo os endereços e os telefones de contato das paróquias.



Paróquia S. Teresinha/ Itanhaém

-Informações: 3426-3211 – Rua Oscar Pereira da Silva, 168 – Belas Artes.

Paróquia São Francisco de Assis/ Cubatão

Informações: 3361-2777 – Av. Nossa Senhora da Lapa, 676 – Vila Nova

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora/ SV

Informações: 3566-2119

Endereço: Praça Brasília, 421, Parque das Bandeiras.

Paróquia N. Sra. do Perpétuo Socorro/ São Vicente

Informações: 3576-0873

Endereço: R. Gilberto Esteves Martins, 711, Jardim Rio Branco.

Igreja Santa Margarida Maria/ Santos

Informações: 3203-2940.

Endereço: Praça Julio Dantas, 45, Santa Maria.