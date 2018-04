O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Vicente (PAT), equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect), oferece a partir desta quinta-feira (18), 11 oportunidades de emprego para os níveis fundamental e médio de escolaridade. No entanto, todos os cargos exigem que o candidato tenha, no mínimo, seis meses de experiência.

Os interessados devem comparecer à agência do PAT de São Vicente, na Avenida Capitão-mor Aguiar, 695 – Centro, ou na sede da Área Continental (Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco). O atendimento vai das 8 às 17h. A distribuição de senhas para a consulta e candidatura às vagas de emprego vai até às 16h30. O candidato precisa estar munido do documento de identidade; CPF; Carteira de Trabalho; número do PIS, caso tenha registro em carteira e comprovante de residência.

Confira as vagas:

01 vaga para cargo de mecânico de motor de diesel – exige ensino fundamental completo e seis meses de experiência

01 vaga para cargo de cozinheiro residencial – exige ensino fundamental e seis meses de experiência

01 vaga para cargo de gerente de restaurante – exige ensino médio e seis meses de experiência

01 vaga para cargo de pizzaiolo – exige ensino fundamental e seis meses de experiência

02 vagas para cargo de vendedor externo de preferência com moto – exige ensino médio e seis meses de experiência

05 vagas para cargo de auxiliar de serviços completos – exige ensino médio completo e seis meses de experiência