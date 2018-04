O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Vicente divulga nesta quarta-feira (25) oportunidades de emprego para diversos níveis de escolaridade. Das 41 vagas oferecidas pelo posto, 30 são para o cargo de vendedor externo. Pessoas com deficiência podem concorrer ao cargo de atendente de loja. Para esta função não é exigida experiência anterior. Ainda há oportunidades para mecânico, pizzaiolo e vendedor com Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria A.

Os interessados em concorrer a uma das vagas devem comparecer à agência do PAT da Cidade (Avenida Capitão-mor Aguiar, 695 – Centro) ou na sede da Área Continental (Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco). O atendimento do PAT vai das 8 às 17h. Já a retirada de senha para se candidatar às vagas acontece até as 16 horas. É exigida a apresentação do documento de identidade; CPF; Carteira de Trabalho; número do PIS, caso tenha registro em carteira, e comprovante de residência.

Confira as vagas:

30 vagas – Vendedor Externo de TV por assinatura – o cargo exige Ensino Médio Completo e experiência de seis meses na função.

02 vagas – Vendedor Pracista – o cargo exige Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses na função e CNH categoria A.

01 vaga – Mecânico Alinhador – o cargo exige Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses na função. Vaga temporária.

01 vaga – Pizzaiolo – o cargo exige Ensino Fundamental Completo e experiência de seis meses na função.

Vagas para pessoas com deficiência:

07 vagas – Atendente de Loja – o cargo exige Ensino Médio Completo e não é necessária experiência.