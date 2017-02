A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), por meio do Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Vicente (PAT), divulga nova lista atualizada das vagas disponíveis. Há oito vagas para vários níveis de escolaridade.

Os candidatos devem comparecer à agência do PAT de São Vicente, no andar térreo do Paço Municipal (R. Frei Gaspar, 384 – Centro) ou na sede da Área Continental (Avenida Deputado Ulysses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco). O atendimento vai das 9 às 17h e é exigida a apresentação do documento de identidade; CPF; Carteira de Trabalho; número do PIS, caso tenha registro em carteira e comprovante de residência.

Além do cadastro, o equipamento oferece vários serviços como consulta às vagas disponíveis, emissão de carteiras profissionais, entrada no seguro desemprego, área para empreendedores e inscrições para cursos profissionalizantes.

Confira as vagas:

04 vagas – Técnico de enfermagem – o cargo exige Ensino Técnico Completo e experiência na função.

03 vagas – Auxiliar de enfermagem – o cargo exige Ensino Médio Completo e experiência na função.

01 vaga – Vendedor Atacadista – o cargo exige Ensino Médio Completo e experiência na função.