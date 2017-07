O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Vicente (PAT), equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), divulga nesta quarta-feira (12) lista atualizada das vagas disponíveis. São 24 oportunidades para cargos de auxiliar de enfermagem, porteiro e vigilante de escolta.

Os candidatos devem comparecer à agência do PAT de São Vicente, na Avenida Capitão-mor Aguiar, 695, Centro ou na sede da Área Continental (Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco). O atendimento vai das 8 às 17h e é exigida a apresentação do documento de identidade; CPF; carteira de trabalho; número do PIS, caso tenha registro em carteira e comprovante de residência.

Empregadores – que estejam ofertando vagas de emprego podem contar com o PAT de São Vicente como parceiro no processo seletivo. O cadastro da empresa e vagas pode ser feito por meio do telefone (13) 3467-7372 ou de forma presencial. Caso o empresário prefira, também pode agendar uma visita da equipe do PAT até seu estabelecimento. Não é cobrada nenhuma taxa por este serviço de intermediação de mão de obra.

Confira as vagas:



10 vagas – Auxiliar de enfermagem para home care – o cargo exige Ensino Técnico Completo, registro do Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e experiência de no mínimo seis meses.

10 vagas – Vigilante de Escolta – o cargo exige Ensino Médio Completo e experiência de no mínimo seis meses.

04 vagas – Porteiro Ferista – o cargo exige Ensino Médio Completo e experiência de no mínimo seis meses.

PAT – O PAT tem por objetivo a busca de alternativas para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, propiciando informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego e, aos empregadores, na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de maneira ágil, minimizando o custo social causado pelo desemprego.