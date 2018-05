O Posto de Atendimento ao Trabalhador de São Vicente (PAT), equipamento administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (SEDECT), está com oito vagas de emprego para diversos níveis de escolaridade. No entanto, todos os cargos exigem que o candidato tenha, no mínimo, seis meses de experiência.

Os interessados devem comparecer à agência do PAT de São Vicente (Avenida Capitão-mor Aguiar, 695 – Centro) ou na sede da Área Continental (Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco). O atendimento é das 8 às 17h. No entanto, a retirada de senha para se candidatar às vagas acontece até às 16 horas.

As pessoas precisam apresentar documento de identidade; CPF; Carteira de Trabalho; número do PIS, caso tenha registro em carteira e comprovante de residência.

Confira as vagas:

06 vagas – Vendedor Externo – o cargo exige Ensino Médio Completo e experiência de seis meses na função.

01 vaga – Supervisor de Vendas – o cargo exige Ensino Médio Completo, experiência de seis meses na função e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.

01 vaga – Borracheiro – o cargo exige Ensino Fundamental Completo, experiência de seis meses na função, conhecimentos em empilhadeira e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B.