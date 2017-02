O prefeito de Santos Paulo Alexandre Barbosa anunciou, na quinta-feira (23), um pacote com seis novas medidas para tentar dar maior agilidade a marcação e realização de consultas e exames na área da saúde. O pacote prevê a reestruturação do Ambulatório de Especialidades do Centro e o estabelecimento de parcerias com entidades do terceiro setor e da área privada para a realização de exames em que atualmente há demanda reprimida.

Uma das parcerias foi firmada com a Sociedade Beneficência Portuguesa. O hospital realizará testes ergométricos e eletrocardiograma aos pacientes assistidos pelo SUS a partir da próxima semana, após o feriado de Carnaval. Os custos serão cobertos pela tabela SUS, dinheiro vindo do Ministério da Saúde e que é repassado ao munícipio de acordo com a produção realizada.

O objetivo é que até o final do ano todos os exames na rede municipal de saúde sejam realizados no prazo de até 30 dias a partir do pedido do médico.

O Ambulatório de Especialidades do Centro, localizado na Avenida Conselheiro Nébias, mudará de endereço em até 60 dias para um imóvel mais adequado às necessidades da unidade de saúde. A transferência permitirá à Prefeitura uma economia da ordem de R$ 14.476,80 mensais – diferença entre o valor do atual contrato e o do novo imóvel.

Serão abertos processos licitatórios em até 20 dias para a realização de exames e procedimentos nas áreas oftalmológica e gastroenterológica. O Núcleo de Apoio Psicossocial II, NAPS II mudará de endereço: passará a atender na Rua Conselheiro Rodrigues Alves, 236.

As consultas com especialistas e os exames não laboratoriais serão agendados por uma central de agendamento que entrará em contato telefônico com o paciente, conferindo redução de tempo e mais organização. Com o uso de ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, será criado

um banco que integrará cadastro dos servidores, permitirá o redirecionamento de pessoal, com melhora expressiva para o trabalho da área de Recursos Humanos e capacitação constante dos servidores.

O processo de informatização da saúde será concluído até o final deste ano, com destaque para os seguintes itens:

- Prontuário único: já em funcionamento na UPA Central e no Complexo Hospitalar dos Estivadores, permitirá o acesso aos dados do paciente em qualquer unidade de saúde;

- Agendamento único: Permitirá ao paciente fazer o agendamento de sua consulta sem a necessidade de se deslocar até a unidade. Atendimento será telefônico e pela Internet;

- Controle de medicamentos: possibilitará controle em tempo real da quantidade de medicamentos disponíveis nas unidades, de forma a facilitar a reposição no dispensário e aprimoramento das cotas encaminhadas;

- Automatização da Saúde da Família: os agentes comunitários de saúde, equipados com tablets, farão a atualização dos dados dos pacientes visitados de forma online e em tempo real. Já iniciado na Policlínica do Monte Serrat;

- Controle de vacinas: já iniciado em algumas unidades, toda vacina a que o usuário se submete é cadastrada no sistema. Trata-se de uma ferramenta de acompanhamento da vacinação de crianças. Se o calendário vacinal não for cumprido, a unidade tem condições de alertar os pais ou responsáveis.