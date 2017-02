Os cerca de 5 mil funcionários públicos de São Vicente (incluindo os inativos) terão os salários de fevereiro depositados na sexta-feira (24), quatro dias antes da data limite para a Prefeitura realizar o pagamento. O anúncio foi feito pelo prefeito Pedro Gouvêa. “Temos o compromisso de deixar a folha de pagamento em dia, mas para isso é preciso o controle de gastos. Estamos trabalhando nesse sentido”, salientou o prefeito.

Em São Vicente, os funcionários recebem no último dia do mês. Mas como o dia 28 é Terça-Feira de Carnaval e não haverá expediente um dia antes, optou-se pela antecipação. “Para este mês conseguimos equalizar a situação e o trabalhador passará o feriado de forma mais tranquila”, salientou a secretária da Fazenda, Mirian Cajazeira Diniz. “Mas as dificuldades financeiras continuam e precisamos trabalhar muito para o reequilíbrio”, ponderou.

Entre as ações que tornaram possível o pagamento antecipado está o aumento da arrecadação, graças aos acordos de refinanciamento de débitos em atraso junto a contribuintes. “Também há a questão de estarmos com um controle sobre os gastos, devido à Comissão de Crise Financeira, formada em janeiro para evitar desperdícios”, completou Carlos Roberto Quevedo, secretário de Administração.