No último sábado, o prefeito de São Vicente visitou mais uma vez as obras no Centro de Convenções de São Vicente. Na oportunidade, ele afirmou que pretende levar para o local uma base da Polícia Militar e que já iniciou as conversas com o deputado estadual Caio França e o governador do Estado Márcio França.

Segundo o chefe do executivo vicentino, juntamente com a sede da Guarda Municipal, que também será instalada ao lado, em parte do espaço projetado para ser o Teatro Municipal, a base da PM garantirá mais segurança não apenas para todos os equipamentos que serão instalados no local, mas para todo o Parque Bitaru.

O Centro de Convenções, que estava abandonado, passa por reformas para abrigar o complexo da Secretaria de Educação do Munícipio e o Centro de Inovação Tecnológica, do Governo do Estado. O Foyer e o auditório para 1,2 mil pessoas serão mantidos.

Onde antes funcionava a Praça de Alimentações e o banheiro será erguido um terminal de lotações que será integrado a Rodoviária, que está sendo construída na área projetada para o Teatro Municipal. A previsão é que obras sejam entregues no segundo semestre deste ano.