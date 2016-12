O prefeito eleito Pedro Gouvêa, a vice-prefeita eleita Maria Loures de Santos, a professora Lurdinha, e os vereadores eleitos em São Vicente para a gestão 2017-2020 foram diplomados em solenidade realizada nesta segunda-feira (19), no plenário da Câmara Municipal. O ato da Justiça Eleitoral foi presidido pelo juiz Fábio Francisco Taborda, titular da 177ª Zona Eleitoral da Cidade.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades como o vice-governador do Estado de São Paulo, Márcio França, o deputado federal Marcelo Squassioni, os deputados estaduais Caio França e Paulo Corrêa Júnior e o vice-prefeito de São Vicente, João da Silva. Também prestigiaram o ato outras autoridades da Justiça Eleitoral, como o juiz da 340ª ZE, Arthur Martinho de Oliveira Jr; o chefe do cartório eleitoral da 177ª, Pablo Luiz Lobo e o promotor eleitoral da zona 340ª, José Luiz Kuhn (340ª) e diretor do Fórum de São Vicente, Dr. Rodrigo Barbosa Sales.

Diplomas

Com o auditório lotado, inicialmente receberam diplomas os vereadores eleitos (por ordem de votação) Gustavo Bensdorp Palmieri, Higor de Oliveira Ferreira, Joseval Rodrigues Bezerra, Perivaldo Oliveira Santana, Leônidas Lúcio dos Santos, Felipe Araújo Dias, Anderson de Jesus Laureano.E mais: José Wilson Cardoso de Souza, Adoilson Ferreira dos Santos, Alfredo Soares de Moura, Roberto Rocha, Rogério Barreto Alves, José Eduardo Ottoni de Almeida Filho, André Luís de Souza Costa e Pedro Alves Cavalcante.

Na sequência foi diplomada a vice-prefeita eleita Maria de Lourdes dos Santos Oliveira, e o prefeito eleito Pedro Luís de Freitas Gouvêa Jr, que afirmou ser um momento de “grande emoção, responsabilidade e temor a Deus”.

Ele aproveitou para fazer agradecimentos as pessoas que o deram forças para chegar até este momento, ressaltando o papel fundamental da sua família, das lideranças políticas, o vice-governador Márcio França e o deputado Caio França e a vice-prefeita eleita Professora Lurdinha.

Também agradeceu a toda militância e partidos políticos que estiveram com ele durante as eleições e aos vereadore eleitos. “Tenho orgulho de ter passado por duas legislaturas e foi um ensinamento importante para nossa convivência e para levarmos juntos a Cidade ao desenvolvimento. Divido com vocês essa responsabilidade de dar respostas e atender as urgências da população vicentina”.

Pedro também agradeceu os mais de 87 mil votos recebidos, mas afirmou que agora é o prefeito de toda Cidade. “Nosso olhar agora é sempre pra frente, com uma única bandeira. São Vicente em primeiro lugar”.

A cerimônia marca o encerramento do processo eleitoral, que começa com as convenções partidárias, passa pelo período de campanha e termina com o julgamento das contas declaradas pelas candidaturas. Os diplomas dos suplentes dos vereadores eleitos estarão à disposição dos mesmos no Cartório da 177ª ZE.