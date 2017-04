O Santos está aproveitando a semana sem jogos para intensificar as renovações com Ricardo Oliveira e Rafael Longuine. O acordo com o camisa 9 é a prioridade da diretoria no momento, mesmo com o seu vínculo terminando apenas em dezembro.

Após o centroavante ser procurado pelo São Paulo no final da última temporada, o alvinegro quer valorizar seu passe, dar um aumento de salário e renovar por mais uma temporada, até 2018. Atualmente, Oliveira recebe cerca de R$ 200 mil por mês. Ele voltou ao clube no começo de 2015 para a sua segunda passagem e conquistou duas edições do Campeonato Paulista desde então.

Já a situação de Longuine é considerada mais tranquila pela cúpula do Peixe. Mesmo com contrato acabando no próximo dia 30 de maio, o próprio jogador já demonstrou interesse em ficar e chegou a recusar ida ao Coritiba no começo do ano.

Após boas atuações no Campeonato Paulista, o técnico Dorival Júnior pediu a renovação no meia e a diretoria pretende concretizar o acordo nos próximos dias.

No Santos desde 2015, quando se destacou no Audax, Longuine nunca conseguiu emplacar uma boa sequência de jogos no alvinegro. Nesta temporada, porém, ele virou uma espécie de ‘talismã’ e assumiu o posto como principal substituto de Lucas Lima.

O camisa 10, inclusive, também tem negociações em andamento para renovar seu contrato com o Peixe. Porém, mesmo após afirmar que pretende permanecer no clube em 2018, Lucas Lima ainda não avançou para confirmar um acordo e prolongar seu vínculo, que termina em dezembro.