O currículo inclui 36 vitórias, 37 poles, cinco títulos nacionais e um vice-campeonato no circuito argentino da Stock Car. Desempenho que faz de Carlos Eduardo dos Santos Galvão Bueno Filho – ou simplesmente Cacá Bueno – um dos principais nomes do automobilismo brasileiro em atividade. Vice-líder na atual temporada, o piloto esteve em São Vicente para participar de eventos de sua patrocinadora.

A visita do piloto – filho do narrador Galvão Bueno –, tem um aspecto importante para a Stock Car. Afinal, como ele próprio relata, os principais destaques da modalidade focam suas agendas comerciais em municípios com tradição nas corridas. “São Vicente não tem autódromo. Por isso, é muito legal poder fazer esse evento, divulgar o automobilismo, mostrar o nosso trabalho. Ter esse tempo na Cidade é muito bacana”.

Cacá esteve em dois shoppings automotivos da Cidade cumprindo agenda da patrocinadora Castrol. No Monumento Shopping Car, falou com a imprensa sobre a sua relação com São Vicente. “Já vim duas ou três vezes para cá. Mas, a próxima oportunidade, gostaria de ter mais tempo para aproveitar, não apenas ficar a trabalho, mas conhecer melhor, passear. Podem me indicar alguns lugares, que eu vou”, brincou. Ele também esteve no Vicentão Auto Peças, onde falou com clientes e posou para fotografias.

Temporada – A atual temporada pode trazer mais alegrias a Cacá Bueno. Afinal, ele está em segundo lugar na classificação geral do campeonato, com 80 pontos – o líder é Daniel Serra, com 116. Os resultados são animadores, já que em 2017 ele deixou a RBR e assinou um contrato de cinco anos com a Cimed Racing. “Estamos bem, com uma nova equipe, em segundo lugar no campeonato. Infelizmente, na última corrida, ocorreu um erro no pit stop, que prejudicou. Talvez não seja o carro mais forte, mas estamos brigando”.

Esta é mais uma página sendo escrita na carreira do esportista que, dentre tantas histórias, elege a participação no Circuito de Stock Car da Argentina, em 2012, como uma das mais marcantes. “Morei muitos anos lá. Eu disputei no campeonato argentino e foi marcante. O carinho é grande e sempre me respeitaram. Isso é muito legal”.

Com um histórico destes, Cacá Bueno é uma espécie de embaixador da Stock Car no País. Tanto que é celebrado pelos jovens pilotos. “Tenho a missão de divulgar o automobilismo. Sabemos o quanto a divulgação é importante para o esporte atrair o público e, claro, patrocinadores”.

A paixão pelo esporte é prova disso, com uma carreira forjada desde a infância. No início da carreira passou pelo kart, conquistando títulos como a Copa de Prata de Kart (1989) e o Campeonato Paulista de Kart (1992). “Esta categoria é de suma importância, pois a partir dele é que o piloto tem a noção da pista, à hora certa de acelerar e de frear, algo como uma preparação para o que será a vida de piloto”.