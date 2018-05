Após uma sequência de reajustes praticamente diários, a Petrobras reduzirá os preços da gasolina em 2,08% e os do diesel em 1,54% nas refinarias a partir desta quarta-feira (23), em meio a discussões dentro do governo sobre a alta dos preços dos combustíveis e protestos de caminhoneiros.

Segundo informou a petroleira, o preço da gasolina nas refinarias cairá de R$ 2,0867 o litro para R$ 2,0433 a partir desta quarta. Já o preço do diesel será reduzido de R$ 2,3716 para R$ 2,3351.

A Petrobras adota novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela nova metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente, refletindo as variações do petróleo e derivados no mercado internacional, e também do dólar. Somente na semana passada, foram 5 reajustes diários seguidos.

Protestos de caminhoneiros

O protesto desta terça-feira (22) não causa interdições ou congestionamentos nas rodovias da Baixada Santista. Os caminhoneiros estão próximo ao viaduto da Alemoa, na Av. Engenheiro Augusto Barata. Mais uma vez, na manhã desta terça-feira (22), a categoria quer chamar atenção, entre outras questões, para o aumento do combustível.

Apenas caminhoneiros que acessam terminais do Porto de Santos são sendo parados pelo grupo, que explica sobre a manifestação e deixa a cargo do motorista optar se quer participar ou não. Apesar da manifestação, as pistas da via estão liberadas e não há previsão de bloqueio.