O mais novo integrante do canil da Guarda Municipal de São Vicente agora tem nome: Petrus. Feita pelas redes sociais, a escolha recebeu mais de 1.000 votos. Após um fim de semana de votação intensa, o nome finalmente foi definido na última segunda-feira (06).

A campanha para o “batismo” foi uma iniciativa da Secretaria de Comunicação, realizada por meio das reações do Facebook na página oficial da Prefeitura, no qual cada reação equivalia a um nome na votação.

O pleito contou com quatro nomes: Petrus (1.100 votos), Barão (821), Martim (609) e Titã (227). O filhote tem quase dois meses de vida e foi doado por um canil à GCM de São Vicente. Ele é da raça pastor belga marinois, assim como os outros quatro cães que já atuam no patrulhamento. A mãe do filhote é de Santos. O pai é de São Paulo e também atua na área de policiamento.

A partir de agora, Petrus passará por um treinamento de oito meses a um ano, até ficar apto a trabalhar no policiamento.