A CPFL Piratininga acaba de fazer um levantamento das ocorrências com pipas na rede elétrica. A distribuidora de energia, que atende 27 municípios no interior do estado de São Paulo e Baixada Santista, registrou 2.714 desligamentos pela utilização das pipas próximas à rede elétrica, em 2016, com uma média de 109 clientes afetados por ocorrência.

Somente nas férias de dezembro de 2016 a janeiro de 2017, foram registrados 749 desligamentos com uma média de 87 clientes afetados por ocorrência. Na região da Baixada Santista, ocorreram 1.093 de desligamentos, em 2016, e 253 durante as férias de final de ano e início de 2017 (contabilizados os casos de janeiro).

Comprometida com a segurança da população e a qualidade do fornecimento de energia elétrica, a empresa faz um apelo para que pais e responsáveis acompanhem e instruam crianças e adolescentes, ao utilizarem o brinquedo. “Manusear o brinquedo em locais onde existem redes elétricas aéreas, pode ser muito perigoso, pois o risco de choque é muito grande. Pais e responsáveis devem estar atentos ao material utilizado na confecção das pipas, como cerol e tipo de papel”, destaca Pedro Paulo Derrico, gerente regional da CPFL Piratininga.

Acidentes elétricos causados pelas pipas geram preocupação pois, além de deixar muitos clientes sem energia, colocam a vida dos envolvidos em risco. Esses acidentes poderiam ser evitados se a população adotasse alguns cuidados, como escolher um local longe da fiação elétrica – campos abertos e parques com áreas planas –, longe do entorno de rodovias ou das avenidas de intenso movimento.

Em caso de falta de energia, rompimento de cabos por linhas de cerol ou curto circuitos causados por esse brinquedo, a população deve acionar imediatamente a distribuidora, por meio dos canais de atendimento.