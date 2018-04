As peripécias de Emília e outros personagens fizeram de Monteiro Lobato o maior ícone nacional quando o assunto é literatura para as crianças. O Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado em seu aniversário, 18 de abril. Em São Vicente, os professores Clayton Diogenes Ribeiro e Michel Leite Viana incentivam a leitura para os pequenos com o livro “Poeminhas para ler e pintar”.

Lançada este ano, a obra contém poemas curtos acompanhados de desenhos para colorir para crianças a partir de 3 anos. Clayton Diogenes conta que a ideia surgiu do gosto comum em ler e escrever poemas e das discussões da importância da leitura para o desenvolvimento intelectual da criança por meio dos textos e desenhos. “Além de estimular o gosto pela leitura, o livro poderia corroborar com o desenvolvimento da criatividade, da coordenação motora dentre outras atividades proporcionadas ao mundo das cores e da leitura”.

Clayton conta que virar autor de livros infantis não era um objetivo. Ele explica que o exercício da docência leva os professores a refletir sobre a importância da leitura na infância, conforme apontam os estudos da neurociência. “Partindo desse conceito foi que eu pensei em escrever algo direcionado aos adolescentes, e assim surgiu o meu primeiro livro,A brilhante história de Ana Clara e o menino dos sonhos, publicado no início de 2017 onde o co-autor é o professor Michel”.

Clayton atua há 18 anos como professor e atualmente é supervisor de ensino na Cidade. Michel, por sua vez, é professor de Educação Física e está na área há oito anos, dando aulas em São Vicente e em Santos. Quando questionado sobre os benefícios da leitura desde a infância, Clayton explica que o crescimento biológico e o intelectual estão estritamente relacionados. “A prática leitora pode aproveitar a gigante plasticidade cerebral da criança,inclusive para motivar longas viagens pelo mundo da imaginação”.

Além disso, o autor fala dos benefícios que a leitura traz. “É nesse contexto que a criança aumenta seu vocabulário, absorve informações, forma novas memórias, desenvolve poder de análise e síntese e estimula a rede neuronal pelo funcionamento do cérebro”.

Um dos desafios dos pais é saber como incentivar e introduzir seus filhos no mundo da leitura. Para estimular o hábito, o professor sugere “proporcionar leituras prazerosas e que crianças gostem, como as fantasias. Outra sugestão é dar o exemplo: sempre buscar ler junto às crianças”.