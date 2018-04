A Polícia Civil do Estado de São Paulo lançou dois editais de concursos para o total de 1.400 vagas: 800 para escrivão e 600 para investigador de polícia. O salário de ambos é de R$ 3.743,98.

O edital ressalta que a remuneração corresponde à soma dos valores do salário-base e da Gratificação pelo Regime Especial de Trabalho Policial (RETP), que se caracteriza pela “prestação de serviços em condições precárias de segurança, cumprimento de horário irregular, sujeito a plantões noturnos e a chamadas a qualquer hora”.

As inscrições devem ser feitas pelo site www.vunesp.com.br de 16 de abril a 15 de maio. A taxa é de R$ 84,81.

A prova preambular poderá ser realizada nas seguintes regiões do Estado de São Paulo: Araçatuba; Bauru; Campinas; Presidente Prudente; Ribeirão Preto; Santos; São José do Rio Preto; São José dos Campos; São Paulo (Capital e Grande São Paulo); Piracicaba e Sorocaba, com data prevista para o dia 10 de junho de 2018.