A Polícia Civil do Estado de São Paulo está com 1,1 mil vagas em processos seletivos abertos para quatro cargos na corporação. As oportunidades são para agente de telecomunicações, agente policial, papiloscopista e auxiliar de papiloscopista. Para concorrer às vagas, é necessário possuir o Ensino Médio completo.

Agente de Telecomunicação

São oferecidas 300 vagas. O salário é de R$ 3.589,86. As inscrições vão até 1º de junho pela internet . O investimento é de R$ 56,54.

Agente policial

As inscrições para a função ão até o dia 8 de junho, também pela internet. São 400 vagas disponíveis. O salário é de R$ 2.905,34. A prova está prevista para o dia 8 de julho. A taxa de inscrição é de R$ 56,54.

Papiloscopista

Para este cargo são 200 vagas. As inscrições vão até o dia 1º de junho pela internet e a aplicação da prova está prevista para o dia 1º de julho. O salário é de R$ 3.589,86. A taxa de inscrição é de R$ 56,54.

Auxiliar de papiloscopista

Há também processo seletivo para auxiliar de papiloscopista, que vão até o dia 8 de junho pela internet . São oferecidas 200 vagas. A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 8 de julho. O salário é de de R$ 2.905,34. A taxa de inscrição é de R$ 56,54.