A Prefeitura de São Vicente firmou na última sexta-feira (15) um termo de cooperação com a Seja Digital, entidade responsável pelo processo de digitalização da TV no Brasil. Mais de 18 mil kits de conversores de sinal estarão à disposição das famílias do Município cadastradas em programas sociais (Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, Pronatec e Carteira do Idoso, entre outros). O material poderá ser retirado gratuitamente, mediante agendamento.

A parceria foi firmada no Salão Nobre do Paço Municipal, pelo prefeito Pedro Gouvêa e representantes da Seja Digital, em ato que contou com a presença do deputado federal João Paulo Tavares Papa. O acordo prevê o treinamento de servidores municipais como multiplicadores no processo de migração, assim como a divulgação das mudanças.

Para saber se tem direito ao kit gratuito e agendar a retirada dos equipamentos em um dos pontos disponibilizados pela Seja Digital, o munícipe deve ligar gratuitamente para o número 147 com Número de Identificação Social (NIS) em mãos ou acessar o portal www.sejadigital.com.br/kit.

A partir do dia 29 de novembro, o sinal analógico dos televisores será desligado na Baixada Santista. Ou seja, as famílias que não tiverem em casa aparelhos com sinal digital, não poderão mais assistir aos canais abertos. “Estamos acompanhando esse momento de transição. Agora é importante a população se adequar, com a consciência de que receberá uma imagem de qualidade em sua casa”, comenta Pedro Gouvêa.

Segundo Gabriela de Oliveira, gerente regional da Seja Digital, o desafio agora é fazer com que a informação sobre o processo de desligamento do sinal analógico de TV chegue ao conhecimento da população em geral. “Não vamos deixar ninguém para trás. Mas precisamos que as pessoas façam o agendamento para receber o sinal digital e viver essa nova experiência com qualidade de som e imagem semelhante à de cinema”.

Seja Digital - A Seja Digital é uma instituição não governamental e sem fins lucrativos, responsável por operacionalizar a migração do sinal analógico para o sinal digital da televisão no Brasil. Criada por determinação da Anatel, tem como missão garantir que a população tenha acesso à TV Digital, oferecendo suporte didático, desenvolvendo campanhas de comunicação e mobilização social e distribuindo kits para TV digital para as famílias cadastradas em programas sociais do Governo Federal. Também tem como objetivos aferir a adoção do sinal de TV digital, remanejar os canais nas frequências e garantir a convivência sem interferência dos sinais da TV e 4G após o desligamento do sinal analógico.