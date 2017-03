Após o empate em 1 a 1 contra o Sporting Cristal, na última quinta-feira, pela estreia na Libertadores, o Santos já precisa ‘virar a chavinha’ e mirar o Campeonato Paulista. Sem tempo para assimilar o resultado no Peru, o Peixe terá apenas um dia para treinar antes de encarar o São Bernardo, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no ABC Paulista, em duelo válido pela sétima rodada do torneio estadual.

Apesar a estreia razoável na Liberta, os santistas precisam de uma recuperação rápida no Paulistão. Afinal, o alvinegro vem de uma sequência com apenas uma vitória em cinco jogos e ocupa a terceira posição do grupo D, com 10 pontos. Por conta dessa situação complicada, o técnico Dorival Júnior dificilmente poupará algum jogador diante do São Bernardo.

Caso o Santos estivesse melhor posicionado no Estadual, o comandante até cogitaria a possibilidade de preservar alguns atletas, visando a segunda rodada da Libertadores, onde a equipe encara o The Strongest, na próxima quinta-feira, às 21h45 (de Brasília), na Vila Belmiro.

E além do momento difícil no Paulistão, Dorival também deve manter a equipe para buscar um melhor entrosamento, já que o duelo contra o Sporting Cristal foi o primeiro com Renato, Lucas Lima e Ricardo Oliveira atuando juntos na temporada.

Já na defesa, a dupla de zaga formada por David Braz e Cleber fez sua estreia diante dos peruanos. Os dois devem permanecer no posto para pegarem mais ritmo de jogo e alcançarem um entrosamento maior.

Após o empate no Peru, os santistas desembarcounesta sexta-feira. Na tarde de sábado, o técnico Dorival Júnior comanda a única atividade antes da partida contra o São Bernardo, onde definirá o time titular do alvinegro.