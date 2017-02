O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de São Vicente está com nove vagas de emprego.

São três vagas na função de técnico de enfermagem para home care (com experiência e ensino médio completo), uma para auxiliar de enfermagem para home care (com experiência e ensino médio completo). Há oportunidades também para mecânico de motor a disel, eletricista de caminhões e manicure.

Os candidatos devem comparecer à agência do PAT de São Vicente, no andar térreo do paço Municipal (R. Frei Gaspar, 384 – Centro) ou na sede da Área Continental (Avenida Deputado Ulisses Guimarães, 211 – Jardim Rio Branco). O atendimento vai das 9 às 17h e é exigida a apresentação do documento de identidade; CPF; Carteira de Trabalho; número do PIS, caso tenha registro em carteira e comprovante de residência.