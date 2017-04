A Praça 22 de Janeiro (Praça da Biquinha) está recebendo cinco equipamentos de ginástica para o uso dos frequentadores. Alguns são novos, outros foram completamente recuperados pela Diretoria de Serviços Gerais da Codesavi.

O presidente da Codesavi, Ricardo Hourneaux de Moura, acompanhou na manhã de terça-feira (11 de abril) a finalização dos trabalhos de instalação dos equipamentos. “Estamos atendendo a uma solicitação do prefeito Pedro Gouvêa, que nos pediu a total reformulação desses aparelhos de ginástica ao ar livre em toda a Cidade”.

Uma equipe da Codesavi acaba de concluir um detalhado relatório em 27 praças que já contavam com aparelhos de ginástica. Muitos precisam de reforma geral, pois estão com ferrugem que comprometem sua estrutura. Outros necessitam de reparos mais simples, como colocação de peças e pintura.

A Praça da Biquinha estava sem os aparelhos de ginástica há alguns anos. Eles estão sendo colocados junto a uma de suas entradas. A expectativa é de que o novo espaço seja entregue aos vicentinos nos próximos dias.