No mar, na terra e no ar. Quem for à Praia do Itararé, em São Vicente, neste fim de semana, vai presenciar uma grande festa do esporte radical. É que além da 2ª etapa do Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, o local também recebe o Festival Asa Delta, Glider e Paramotor. Já em terra firme, acontecem jogos interativos com brinquedos reaproveitáveis. Tudo isso ocorre neste sábado (15) e domingo (16), a partir das 8 horas. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

“A ideia é juntar num só lugar atividades para todos os gostos e idades. É promover o esporte, o bem-estar, a competição saudável entre as modalidades, com total respeito ao meio ambiente”, comenta o organizador do Festival de Surf, Mad William.

O Festival Asa Delta, Glider e Paramotor vai reunir aproximadamente 200 pilotos, nacionais e internacionais, de asa delta, paraglider e paramotor. Serão R$ 6 mil em premiação. E as inscrições podem ser feitas no dia e no próprio local, mediante a doação de 3 kg de alimentos não perecíveis, exceto sal e açúcar, que serão encaminhados a instituições assistenciais da Cidade.

Além da competição, terá um show de manobras radicais com o piloto Ângelo Santos, o Caboclinho, como é mais conhecido no esporte. Outras informações pelo 97421-5455 (WhatsApp).

Sustentabilidade

Os jogos interativos vão utilizar brinquedos reciclados feitos de madeira, plástico e outros materiais, sempre das 12 às 18 horas, nos dois dias do festival. “Teremos uma minibrinquedoteca para crianças e adultos. A proposta é inspirar e falar sobre reaproveitamento, fazendo uma reflexão sobre o lixo que produzimos”, explica Ricardo Silva Ratto Junior, idealizador do Projeto Lixo’s Brinquedos.

De acordo com o presidente do Núcleo Metropolitano Esporte e Cidadania (Numec), Lázaro Zeferino, haverá outras ações ambientais no espaço. “Teremos plantio de palmas e coqueiros na área do evento. O objetivo final disso tudo é formar uma ilha com 50 coqueiros plantados, e espalhar esse projeto ao longo do Itararé e da Praia do Gonzaguinha”.

Confraternização

No sábado, das 20 horas até a 1 hora, atletas, familiares e amigos participam de um luau. “O festival já traz no nome o espírito esportivo que vamos compartilhar durante esses dois dias. Por isso, nada melhor do que finalizar o nosso sábado num clima de descontração e muita amizade”, reforça Zeferino.

Estacionamento livre

Graças à parceria com a Prefeitura de São Vicente, o estacionamento próximo à área destinada a eventos será liberado, a fim de facilitar o acesso de quem for de carro assistir ou participar da prova.

O Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, patrocinado pela Riachuelo, é realizado pelo Núcleo Metropolitano Esporte e Cidadania (Numec); Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; e pela Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria Municipal de Esportes. Também conta com o apoio do Santos e Região Convention & Visitors Bureau; secretarias municipais de Meio Ambiente e de Turismo; Federação Paulista de Surf; Associação São Vicente de Surf (ASVS); e Associação Socioeducativa de Esportes e Lazer (Aseel).