Os munícipes que pagarem Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) com cota única até o dia 31 deste mês ganharão 5% de desconto no tributo. Inicialmente, o prazo deveria expirar na última sexta-feira (5). Além do desconto, os contribuintes que pagarem até o dia 25 automaticamente estarão aptos a participar do sorteio de janeiro do programa “IPTU Premiado”.

Aquele que pagar em cota única ou a primeira parcela do IPTU 2018 poderá ganhar prêmios no sorteio de janeiro do programa. Este mês, o grande atrativo é um carro zero-quilômetro, além de uma tevê, bicicleta, bicicleta elétrica, celular e notebook. O sorteio será apurado pela Loteria Federal no dia 27 – nos demais meses, outros prêmios serão ofertados.

Quem tem pendências tributárias com a Prefeitura também não poderá participar do IPTU Premiado – salvo os contribuintes que fizeram acordos em exercícios anteriores e estiverem em dia com os compromissos assumidos.

Outra ressalva do projeto é que só podem ser contemplados os proprietários ou donos de títulos com direitos aquisitivos do imóvel. Estão proibidos de participar o prefeito, vice, vereadores, secretários e funcionários comissionados do Executivo e Legislativo.

O regulamento completo do programa pode ser acessado no site http://www.saovicente.sp.gov.br/servicos-documentos-oficiais/ (Decreto nº 4646-A e Lei Complementar 851).

Mudanças - A partir deste ano, agências bancárias deixam de receber diretamente na boca dos caixas pagamentos do IPTU, ISS e demais tributos municipais. Os valores continuam sendo aceitos nas agências por meio dos caixas eletrônicos, internet banking ou via débito automático em conta ou nos pontos credenciados.

A mudança deve-se a orientação da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que autoriza as instituições financeiras a receber na boca do caixa somente cobranças registradas que possuam o CPF do titular (condomínio e financiamentos de veículos, por exemplo).

Em São Vicente, são aproximadamente 114 mil contribuintes e os carnês já foram distribuídos. Para obter a segunda via, basta acessar a aba Serviços ao Cidadão no site www.saovicente.sp.gov.br. O link direto é http://online.saovicente.sp.gov.br/2via