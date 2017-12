Até o dia 20 de dezembro, o décimo terceiro salário estará na conta dos funcionários públicos de São Vicente. A confirmação veio da secretária de Fazenda, Miriam Cajazeira, para ratificar o compromisso do prefeito Pedro Gouvêa de dar prioridade aos servidores públicos em detrimento a outras despesas da Cidade.

Neste ano, a Prefeitura cumpriu seu compromisso de não atrasar nenhum salário, acertou folhas e 13º do ano anterior, e vem pagando férias e rescisões atrasadas desde 2014, sem deixar de lado os compromissos de 2017.

Todo o trabalho de economia e responsabilidade com o dinheiro público, segundo a secretária, dá possibilidade reais de um reajuste salarial aos servidores, que deverá ser discutido com o Sindicato, e sempre dentro da política “pé no chão” do Executivo.

JV – O que precisou ser feito para que esse 13º salário caia na conta no período certo, o que não vinha acontecendo há muito tempo em São Vicente?

Mirian Cajazeira – É uma vitória. Foi um ano muito difícil, principalmente porque assumimos um governo com muitas dívidas, 13º salário sem pagar, salário de dezembro. Agora, essa devolução de R$ 3 milhões da Câmara cai como uma luva para terminarmos os anos com todas as contas acertadas. O que tornou ainda mais possível foi o fato de pagarmos durante o ano a metade do 13º no mês de aniversário do servidor. Assumimos em dezembro de 2017 com 59,8% das receitas comprometidas com folha pessoal. Já estamos hoje em 54,9% e meu sonho de consumo é fechar o ano com 54%, dentro do limite máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

JV – Como foi feito para reduzir essa despesa de pessoal de 59,8% para 54,9% ?

Aumentando a receita e cortando gastos. O prefeito reduziu muito o número de cargos comissionados. Hoje, se tem 30% a menos do que poderia ter. Também foram cortadas gratificações, horas extras e não estamos contratando ninguém. É uma administração de muita responsabilidade para ir de encontro a Lei de Responsabilidade Fiscal e lhe garantir governabilidade.

JV – No ano que vem, haverá possibilidade de reajuste dos servidores?

Sim. Vamos continuar neste processo de arrumar a máquina. Nossa pretensão efetivamente é conseguir junto com os Sindicatos encontrar um caminho para melhorar a remuneração dos servidores. Isso está dentro do planejamento e dentro da cabeça do prefeito. O prefeito é um ser político e nós da secretaria somos os “chatos”, “burocráticos” (risos), então precisamos achar um meio termo sempre para fazer tudo dentro da lei. Estamos arrumando muitas coisas, e com transparência, para que a Prefeitura volte a ser bem vista pelos funcionários e pelo Tribunal de Contas.

JV – Mesmo com tantas dívidas, a Prefeitura fechará o ano sem déficit. Quais foram as medidas tomadas para isso ser possível?

Pegamos a prefeitura com dívidas imensas e tomamos uma série de medidas para que isso não acontecesse. Por exemplo, o orçamento deste ano estava previsto R$ 957 milhões em receita. Pelo caminhar e pela nossa experiência, a gente viu que isso não ia se realizar. Devemos fechar o ano com R$ 838 milhões, ou seja, R$ 120 milhões a menos. Então neste ano nós só empenhamos e comprometemos os recursos que efetivamente entraram e já evitamos esse déficit que é uma das coisas que condenam as contas. Isso não vinha acontecendo há muitos anos e por isso a Prefeitura acabou com R$ 1 bilhão de dívidas.

JV – Qual o setor que mais sofreu nessa economia de gastos?

Foi na área de investimento de obras e serviços. Mesmo assim o prefeito conseguiu limpar a Cidade. Autorizamos principalmente para área da saúde, que a população utiliza muito, e educação, onde temos a maior rede de ensino do Litoral, que pela primeira vez, teve todo seu recurso sagrado destinado para ela, o que possibilitou o salário dos professores em dia, a reforma de todas as unidades de ensino e a inauguração de três novas creches nos próximos meses. É o trabalho de colocar cada coisa em sua caixinha e deixar uma gordurinha para pagar um pouco para trás.

JV – Uma das grandes vitórias do governo foi a saída do Cadin e a obtenção de outras certidões para trazer investimentos. É daí que a população pode esperar verbas para pavimentação, por exemplo?

Sim, nosso trabalho a população não consegue enxergar, somos uma secretaria “meio”. As pessoas querem vaga na escola, o buraco tapado, o remédio na unidade de saúde e tem todo direito. Mas se a máquina não estiver ajustada, não se consegue bem buscar dinheiro fora. Se não conseguimos a certidão negativa de débitos federais, tirar o nome do Cadin, coisas que não conseguíamos desde 2012, não conseguimos buscar esses recursos. Temos para o ano que vem um orçamento bem pé no chão, incluindo todas as dívidas que negociamos, mas basicamente tudo que vem de investimento é recurso de fora. Alongamos nossas dívidas para ter uma sobrevida saudável. Será mais um ano complicado, mas com boas perspectivas.

JV – O que foi realmente negociado de dívida da Prefeitura de São Vicente?

Negociamos o total de mais de R$ 498 milhões de dívidas. Parcelamos uma dívida de mais de R$ 172 milhões com a Receita Federal em um parcelamento de 120 vezes. Negociamos 1 milhão e 800 mil com a AGEM. Estamos pagando prestação de R$ 180 mil, mas agora temos direito aos R$ 700 mil que tínhamos direito e havíamos perdido por não fazer o repasse. Foram mais de R$ 3 milhões com a Casa Civil para tirar o nome do Cadin e 34 milhões com a Sabesp. Com o Dade voltamos a receber recursos, inclusive deste ano, pois negociamos uma dívida de R$ 33 milhões, além dos Precatórios, da Caixa de Saúde e o IPRESV, que pretendo negociar até o final do mês. Todas essas parcelas estão previstas no próximo ano e já começamos a receber recursos para o Município, incluindo convênios e emendas parlamentares que estavam travadas.

JV – Com sua experiência em outras administrações, é seu trabalho mais difícil?

Cada trabalho que nós pegamos, sempre é o mais dificil. Mas aqui a gente sente que esse trabalho é muito importante e necessário. Precisamos ajustar a máquina de acordo com a legislação atual, a lei de transparência e de responsabilidade fiscal. Não conseguimos corrigir em 11 meses coisas de 10 anos, mas o prefeito está me dando toda liberdade para trabalhar. Mesmo ele sendo um ser político, que está nas ruas em contato com o povo e fica difícil dizer um não, ele está permitindo que nós façamos esse trabalho. Também sofremos com 38% de inadimplência do IPTU, e não temos um Porto, ou um Parque Industrial. Então precisamos fazer um trabalho a médio e longo prazo para aumentar a arrecadação. Mas, no momento não existe mágica, precisamos enxugar os gastos.