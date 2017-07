A Secretaria de Esportes está com vagas abertas para diversas modalidades. Todas as aulas acontecem no Ginásio Poliesportivo Dondinho (Rua Travessa do Parque, 1000 – Catiapoã), em diferentes horários. As aulas são gratuitas.

As inscrições podem ser feitas no próprio local, das 8h às 17h, com a apresentação dos seguintes documentos: RG, comprovante de residência, atestado médico e foto 3X4. Há vagas para todas as idades.

Confira as modalidades, dias e horários:



Ginástica – Segunda, quarta e sexta – das 8h às 9h/ 9h às 10h;

Ginástica – Terça e quinta – das 15h às 16h/ 16h às 17h;

Alongamento – Terça e quinta – das 7h às 8h/ 8h às 9h;

Alongamento – Terça e quinta – das 17h às 18h;

Zumba – Segunda e quarta – das 18h às 19h/ 19h ás 20h;

Zumba – Terça e quinta – das 18h às 19h/ 19h ás 20h;

Zumba Kids – Segunda, quarta e sexta – das 9h às 10h;

Zumba Kids – Segunda e quarta – das 16h30 às 17h30;

Ballet – Terça e quinta – das 9h às 10h;

Ballet – Segunda e quarta – das 14h ás 15h;

Futsal – Terça, quinta e sexta – das 8h às 9h/ 9h às 10h;

Futsal – Segunda, quarta e sexta – das 14h às 15h;

Futsal inclusivo – Segunda e quarta – das 8h às 9h/ 9h às 10h/ 15h às 16h;

Futsal inclusico – Terça e quinta – das 15h às 16h;

Handebol – Terça e quinta – das 16h às 17h/ 17 às 18h;

Basquete – Terça e quinta – das 13h30 às 15h.

OBS: Confira disponibilidade de horário e de modalidades no local.