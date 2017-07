Nesta segunda-feira (17), a Prefeitura de São Vicente entregou mais duas creches reformadas para a população da Área Continental. Na creche Arcanjo Rafael, no Quarentenário, foram feitas melhorias estruturais. Já a creche Vovô José Campelo, no Jardim Rio Branco, mudou de endereço.

O projeto é uma iniciativa da Subprefeitura em parceria com o Projeto Creres (Centro de Reabilitação e Reinserção Social) e com a Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi).

Denise Barbosa, diretora de Educação Básica, afirma que São Vicente busca uma educação pública de qualidade e entende que, para isso, “a melhoria da estrutura é fundamental”. Segundo ela, a meta é que todas as creches sejam revitalizadas e padronizadas na Cidade.

A Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Andréa Gouvêa, esteve nas duas inaugurações e comemorou mais essa conquista para o Município. “A próxima creche revitalizada será a Vovó Lenice, na Cidade Náutica. Investir nas crianças é investir no futuro”, antecipa.

Reforma – Na creche Arcanjo Rafael, por exemplo, a fachada foi renovada. Na parte interna, as paredes foram reformadas, pintadas, e também houve troca das lâmpadas. A reforma foi bem aceita pelos alunos. Tatiane Silva Santana, diretora administrativa da unidade, diz que eles se orgulham ao dizer que as paredes têm “a cor da natureza”, referindo-se ao verde adotado.

A creche Arcanjo Rafael fica localizada na Rua Bauru, nº 155 – Quarentenário e atende crianças de 1 ano e 3 meses até 3 anos e 11 meses, atualmente conta 105 crianças matriculadas.

Já na Creche Vovô José Campelo o trabalho começou praticamente do zero, as reformas foram desde a troca dos pisos, até a construção de berçário e pintura das paredes. Além da parceria entre as instituições, houve mutirão no bairro para que as obras fossem concretizadas.

A creche fica na Rua Gilberto Esteves, nº 320 – Rio Branco e atende crianças de 6 meses até 2 anos e 11 meses, atualmente conta com 60 crianças matriculadas.