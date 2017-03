Quarta-feira (15). Esse é o prazo apresentado pelo prefeito Pedro Gouvêa para efetuar os pagamentos referentes a janeiro e fevereiro deste ano a 96 profissionais que atuam em três creches e cinco Associações de Pais e Mestres (APMs). A garantia foi feita a representantes do Sindicato Intermunicipal dos Empregados em Instituições Beneficentes (Sindbeneficente) e a 12 diretoras de escolas, em reunião na manhã desta segunda-feira (13). A maior parte das unidades, mostrando-se compreensível com a atual realidade econômica da Cidade e acatando a proposta, já retomou o atendimento.

Atualmente, a Cidade conta com 61 creches, sendo que 27 delas funcionam sem o apoio de associações. De acordo com Gouvêa, a Prefeitura busca uma nova gestão escolar para o Município. “Vamos resolver essa situação. Vamos encontrar um caminho. Nenhuma criança ficará sem creche”, garantiu o prefeito.

Hoje, a Prefeitura utiliza quase 50% da sua folha de pagamento com a Educação. O objetivo dessa gestão é oferecer qualidade de aula, fazendo com que as creches prestem um bom serviço à população. “Nós vamos manter o diálogo e a transparência. Tenho um compromisso com as diretoras e com as APMs. Ainda não sabemos as respostas para todas essas questões, mas não deixarei nenhuma diretora na mão”, ressaltou o prefeito.



Entenda o caso - Desde o começo do ano a Prefeitura vem efetuando os repasses regulares às entidades que gerenciam creches na Cidade, assim como às APMs das escolas municipais. Ocorre que, em razão de problemas burocráticos de documentação ou prestação de contas registrados ao longo dos últimos anos, há a determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) de suspender os pagamentos a algumas unidades.

Nos próximos 60 dias o Município deve apresentar um novo processo licitatório para a contratação de um gestor para as APMs e para as entidades e associações mantenedoras das creches na Cidade. Dessa forma, a Prefeitura pretende encontrar um caminho para colocar fim às restrições legais existentes hoje no TCE-SP.