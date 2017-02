O prefeito Pedro Gouvêa reuniu-se na manhã de ontem (10) com representantes do Ministério Público, polícias Civil e Militar, Guarda Civil Municipal e secretarias de Governo, de Transportes, de Comércio e de Meio Ambiente, a fim de instituir por meio do Decreto Municipal 4497/2017 a “Força-Tarefa Autônoma, Permanente e Integrada”.

Dentre os objetivos, está garantir a ordenação municipal, corrigindo ilícitos em ações de fiscalização municipal sobre os descartes irregulares de resíduos sólidos e no combate às invasões de áreas.

Além disso, as ações visam atuar na fiscalização de comércio ilegal, som alto, monitoramento do Carnaval com regras pré-estabelecidas para garantir a segurança dos foliões e a presença de menores de idade em eventos e bailes.

A coordenação fica a cargo da Secretaria de Governo. “Quando determinada entidade encontrar dificuldades para combater qualquer irregularidade, a Força-Tarefa será acionada”, salientou o secretário Marco Antonio da Silva.