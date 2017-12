A Prefeitura de São Vicente recebeu nessa sexta-feira (1º) um cheque de R$ 3 milhões referente à sobra do duodécimo da Câmara Municipal deste ano. O prefeito Pedro Gouvêa e a secretária da Fazenda, Mirian Cajazeira, recepcionaram o presidente da Casa, Wilson Cardoso, e uma comitiva de vereadores no Salão Nobre do Paço Municipal.

Metade do repasse será destinada ao pagamento do 13° dos servidores públicos. Atendendo um pedido dos vereadores, a outra parte do dinheiro irá para a Secretaria da Saúde, conforme o prefeito Pedro Gouvêa.

“Isso confirma aquilo que propusemos desde o início do ano, que é trazer o equilíbrio das contas públicas. Temos muitos desafios na Saúde e esses recursos serão usados para pagar fornecedores, quitar faturas em aberto para que assim o atendimento à população seja cada vez melhor”. Ele destaca que 33% da arrecadação da receita municipal é destinado à Saúde, sendo o valor mínimo constitucional é de 15%.

O presidente da Câmara, Wilson Cardoso ressalta que a economia só foi possível graças às medidas do Legislativo ao longo do ano. Uma delas foi a negociação de alguns contratos com empresas privadas e a Resolução 73, referente à mudança do horário das sessões (das 19h para as 15h). Ele ainda apresentou uma novidade: “Em janeiro, iremos devolver mais cerca de R$ 1,5 milhão, que também será usado no pagamento da folha de 13° do servidor público”.

A entrada dos R$ 3 milhões foi enaltecida pela secretária da Fazenda. “Para a Prefeitura, este cheque cai como uma luva. Assumimos com muitas dívidas e, agora, temos mais um grande desafio, que é honrar o 13° do funcionalismo. Este dinheiro que a Câmara devolve será fundamental para honrarmos este benefício até o dia 20″, disse Mirian Cajazeira.

Estiveram presentes na cerimônia os vereadores Gustavo Palmieri, Higor Ferreira, Jabá, Perivaldo do Gás, Felipe Rominha, Léo Santos, Dercinho Negão do Caminhão, Adilson da Farmácia, Roberto Rocha, Rogério Barreto, André Carioca, Pedro Zebrão e Castelinho.