O Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, estará no próximo dia 20, em São Vicente, a convite do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente (IHGSV), onde às 19h, ministrará a palestra “Brasil, passado glorioso e futuro promissor”, em comemoração aos 52 anos dos títulos “Cidade Monumento da História Pátria” e “Cellula Mater da Nacionalidade” conferidos à Cidade de São Vicente, por iniciativa do então deputado federal Athiê Jorge Cury.

Antes da palestra, Sua Alteza Imperial e Real, será acompanhado por uma comitiva liderada pelo presidente do IHGSV, Dr. Paulo Eduardo Costa ao Paço Municipal onde será recebidos pelo prefeito Pedro Gouvêa, pelo vice-governador Márcio França e outras autoridades.

O Instituto Histórico fica na Rua Frei Gaspar, 280, no Centro de São Vicente.

Dom Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabirel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil, trineto de D. Pedro II e bisneto da Princesa Isabel e Gastão de Orleáns, o Conde D’Eu é o segundo na linha sucessória ao trono do Brasil. Sua Alteza Imperial e Real (S.A.I.R.) estará em São Vicente a convite do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente que em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura organizam o evento que não se restringirá à palestra.

O princípe descerrará placa alusiva à visita e na sequência abre a exposição “Clássicos no Museu II” que reune obras de grandes pintores brasileiros e estrangeiros. Paralela à exposição acontece a mostra de armas medievais da Empresa Ibéria, a mais antiga e tradicional fábrica do gênero, cuja sede fica em São Vicente.