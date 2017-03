São Vicente viveu, nesta segunda-feira (20), mais um importante capítulo da sua história. Em comemoração aos 52 anos dos títulos “Cidade Monumento da História Pátria” e “Cellula Mater da Nacionalidade”, conferidos ao Município, a Cidade recebeu a visita do Principe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança.

O trineto de Dom Pedro II e bisneto da Princesa Isabel veio a Cidade a convite do Instituto Histórico e Geográfico (IHGSV), onde ministrou posteriormente a palestra “Brasil, passado glorioso e futuro promissor”. Antes, no Paço Municipal, foi recebido pelo prefeito Pedro Gouvêa, pela primeira-dama Andréa Gouvêa, o secretário de Cultura, Fábio Lopes, e o presidente do IHGSV, Paulo Eduardo Costa.

O prefeito Pedro Gouvêa deu as boas vindas ao príncipe, apresentou a ele os quadros históricos do Salão Nobre da Prefeitura, como um que retrata a Fundação da Vila de São Vicente e outro com a imagem de Benedito Calixto. Ele também falou sobre a Encenação da Fundação de Vila de São Vicente, maior espetáculo teatral em areia de praia do mundo, que conta a história da fundação da Primeira Cidade do Brasil.

“É uma imensa alegria e honra recebê-lo e nos proporciona um momento rico para a história de São Vicente. A cidade te recebe de braços abertos e queremos vossa alteza em outras oportunidades, já fazendo o convite para estar presente na nossa próxima Encenação, que é um grande espetáculo que mostra a força do povo vicentino e preserva nossas raízes, que está ligada a todos seus antepassados”, disse o prefeito.

O presidente do IHGSV, Paulo Eduardo Costa, lembrou que São Vicente não recebia a família imperial há 131 anos, sendo a última visita em 1986, pela Princesa Isabel. “É um momento de grande orgulho para os vicentinos. Pela quantidade de pessoas interessadas em ouvir sua palestra, suas palavras serão ouvidas com muito carinho por todos”.

O secretário de Cultura Fábio Lopes enalteceu a presença do príncipe na comemoração dos 52 anos de elevação de São Vicente como “Cidade Monumento da História Pátria”, lembrando que é uma lei do deputado Athie Jorge Cury.

PRÍNCIPE

Dom Bertrand de Orleans e Bragança agradeceu ao convite de visitar a Primeira Cidade do Brasil. “É uma honra estar na Cellula Matter da Nacionalidade, que será o primeiro município a comemorar 500 anos. Já estive outras vezes aqui, conheço as belezas de São Vicente, mas é a primeira vez de forma oficial. Espero voltar mais vezes”, afirmou.

O princípe enalteceu o fato de São Vicente ser o berço da democracia, com a Primeira Câmara das Américas, lembrando que a a estrutura política brasileira, herdada dos portugueses, era municipalista. “Muitos erros acontecem atualmente porque não respeitam essa estrutura. Os municípios estão sendo prejudicados pelo Governo e pelos estados. Deveria caber aos municípios a maior tarefa de tomar conta da sua população. A pirâmide está invertida”, completou.

Dom Bertrand Maria José Pio Januário Miguel Gabriel Rafael Gonzaga de Orleans e Bragança, Príncipe Imperial do Brasil e bisneto da Princesa Isabel e Gastão de Orleáns (o Conde D’Eu) é o segundo na linha sucessória ao trono do Brasil. Nascido em Mandelieu, no sul da França, durante o exílio da família imperial brasileira durante a Segunda Guerra Mundial, Dom Bertrand veio para o Brasil logo após o término do conflito. Na linha sucessória, é o atual príncipe imperial do Brasil pelo Ramo de Vassouras desde 5 de julho de 1981, quando seu irmão mais velho, Luís Gastão, que não tem filhos, assumiu o posto de Chefe da Casa Imperial Brasileira, herdado do pai.