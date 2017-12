O fim de ano está aí e as lojas de rua, shoppings e comércio em geral, tem bastante movimento. Todo mundo quer encontrar o presente ideal, mas, para não ter dor de cabeça, é bom estar atento em algumas dicas.

Quem se planeja e se antecipa, colhe bons frutos. O primeiro cuidado básico é ver o quanto se pode gastar, já que janeiro é um mês cheio de contas: IPVA, IPTU, material e matrícula escolar, até não deixar para última hora.

Em São Vicente, a expectativa é que as vendas no comércio aumentem cerca de 20% com relação ao ano passado. Por causa da grande quantidade de consumidores, o Procon da Cidade faz alguns alertas.

De acordo com o coordenador Alexandre Morais Rodrigues, quem puder deve pagar à vista. No caso de compras a prazo, é preciso ficar atento às taxas de juros, números de parcelas e ao custo total da operação.

Além disso, é sempre recomendado escolher produtos originais e evitar os de procedência duvidosa. “Peça sempre a nota fiscal, ela é a garantia da segurança nas compras, caso seja necessário trocar, principalmente”, diz o coordenador do Procon.

Aliás, a questão das trocas acaba muitas vezes, sendo polêmica. Mas, Alexandre explica que vale o acordado com o estabelecimento comercial. “Nestes casos, é necessário que as orientações estejam na etiqueta, no cupom fiscal ou exposto para o cliente ver. O comerciante só é obrigado a trocar quando houver algum defeito”.

Em relação às compras feitas pela Internet, a orientação é só usar sites seguros, ler a política de privacidade da página, para saber sobre os compromissos que ela tem em relação ao armazenamento dos dados e evitar computadores públicos.

Já foram realizados cerca de 4 mil atendimentos na Cidade, uma média de 80 por mês. Destes, 80% foram resolvidos em acordos feitos no próprio Procon.

Quem precisar acionar o órgão, pode comparecer ao Paço Municipal (Rua Frei Gaspar, 384 – sala 1 e 2 – térreo), de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h.