Tudo parecia não ter mais sentido, mas a paixão pela educação fez com que Jaqueline Cardoso Gonçalves, professora na rede municipal de São Vicente há 10 anos, transformasse a tristeza em combustível para revitalizar completamente a biblioteca da escola criando o projeto de leitura “Era uma vez”, que além de instigar e desenvolver o hábito da leitura nos alunos promove um momento de leitura da criança com seus familiares, transformando o que seria uma obrigação de lição de casa em uma rica troca de experiências.

“O aluno chega usando seu crachá e trazendo sua maletinha. Escolhe livremente na estante um título e eu colo em seu caderno uma atividade para casa para que ele desenvolva com seus familiares. Depois de realizada a tarefa, o aluno apresenta para o seu professor e coleguinhas a leitura que fez e suas reflexões.”, explica Jaqueline.

Os pais também registram esse momento na folha de atividades, dando sua opinião sobre a leitura.

Pedagoga e pós-graduada em Educação Infantil, Psicopedagogia, Neuropsicopedagogia, Libras e Gestão Educacional, Jaqueline trabalha na EMEF União Cívica Feminina, onde desenvolveu o projeto, no início de outubro do ano passado, remodelando o espaço (limpeza, pintura), organizando todo o material disponível (livros, revistas, jogos etc.) e catalogando tudo para que os professores da unidade pudessem ter acesso mais fácil.

O passo seguinte foi dado quando organizou os horários de atendimento e criou efetivamente o projeto, confeccionando para cada turma material específico a ser usado na biblioteca (caderno, maletinha e crachá), identificando visualmente o aluno e ofertando livros de vários gêneros literários.

Mas o projeto vai além, a professora Jaqueline também promove momentos de descontração com as crianças realizando rodas de conversa no pátio da escola e contação de histórias.

O espaço se expande ainda mais, já que professores e alunos também fazem retiradas de livros para lerem tranquilamente, conforme o gosto literário e a curiosidade de cada um. E não para por aí. Toda a equipe escolar está envolvida e pretende realizar saraus literários e apresentações de teatro ao longo do ano, culminando com um grande festival que poderá contar com a participação dos pais!

Virando o jogo

No final de 2016, problemas de saúde levaram uma dedicada professora a deixar suas aulas e passar por um processo de readaptação. Afastada de sua função por incapacidade de desenvolver suas atividades, ela foi transferida para a biblioteca da EMEF União Cívica Feminina (Praça Rui Barbosa – Parque São Vicente).

“Esse ano trabalharemos apenas esse projeto na escola, uniremos esforços e trabalharemos amplamente os recursos que a leitura oferece. Até porque esse caderno com o registro das atividades feitas em casa com os pais serve de material norteador para que o professor da sala de aula direcione as suas estratégias, possibilitando um trabalho mais completo e individualizado”, afirma a diretora Hayde Mendes Nunes.