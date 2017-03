Em assembleia realizada na noite de sexta-feira (24), os profissionais da Educação aprovaram a proposta da Prefeitura de São Vicente. Sem reajuste salarial desde 2016, os trabalhadores reivindicam a reposição da inflação em 19,95% e a aplicação dos índices sobre os valores de Cesta Básica e Abono Alimentação.

Anteriormente, a Prefeitura de São Vicente se reuniu com diretores do Sindicato dos Trabalhadores no Magistério e na Educação Municipal de São Vicente (Sintramen) e com uma comissão de professores indicadas pela categoria.

Por meio da Secretaria de Fazenda, a Prefeitura comprometeu-se a quitar as férias atrasadas dos trabalhadores da Educação em duas parcelas, nos pagamentos referentes às folhas de março e abril. Para este fim, será utilizado saldo do Fundeb.

A reunião definiu ainda a criação de uma comissão para analisar as contas da Prefeitura e a elaboração de um relatório sobre o assunto. Participarão desse grupo técnicos da Administração Municipal, diretores do Sindserv-SV e do Sintramem, e os professores da rede. A ideia é que este grupo trabalhe junto durante 25 dias para verificar se há disponibilidade para reajuste salarial. O resultado deste relatório será divulgado em 60 dias.

“Se houver uma sinalização positiva, o grupo vai permanecer por mais 60 dias para estabelecer um plano de recuperação do que foi perdido nos últimos dois anos”, afirmou o presidente do Sintramem. Roberto Ciccarelli Filho.

CRISE

Segundo a secretária da Fazenda, Miriam Cajazeira, em razão da grave crise financeira que o Município enfrenta, não dispõe de recursos para conceder o reajuste salarial ao funcionalismo público neste momento.

Segundo ela, atualmente São Vicente gasta 59,8% de suas receitas com funcionalismo. De acordo com a lei 101/2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), o gasto com pessoal pode chegar a 54% da receita corrente líquida, sendo o limite prudencial de 51,3%. Em números gerais, o Município ainda precisa reduzir em R$ 4 milhões os gastos para enquadrar-se nos padrões aceitáveis pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP).

Miriam explicou que atualmente a verba que vem do Fundeb, que gira em torno de R$ 130 milhões por ano, é toda usada para pagamento de professores, quando o certo seria 60% para o pagamento e e os 40% para manutenção das escolas e desenvolvimento do ensino, mais os R$ 200 milhões que a Prefeitura coloca por ano. “25% de toda receita que chega do contribuinte precisa ser destinada para a Educação. Isso não vinha sendo feito no governo anterior e o prefeito Pedro Gouvêa começou a fazer em janeiro”.

Vale lembrar que o reajuste não pode ser dado para o professor, mas sim para todos os servidores. “Com a receita de 2017 já pagamos R$ 41 milhões de folhas de anos anteriores. Temos funcionários estatutários que se aposentaram desde 2014 e ainda não receberam rescisão e outros servidores ainda não receberam férias. Antes de pensar em reajuste, precisamos equacionar essa dívida do passado. Não adianta dar aumento e não ter condições de pagar”.

Com o grupo formado para discutir o tema, Miriam espera que haja um esclarecimento melhor sobre o assunto. “Antes não havia transparência na gestão de números, nos valores de folhas e contratos. O prefeito Pedro Gouvêa conversou com os representantes sindicais, do jeito que ele tem costume, dividindo o problema e procurando soluções juntos, e todos se mostraram com muita responsabilidade e vontade de ajudar a Cidade”.