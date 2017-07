A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect) realizou na última quarta-feira (5) a formatura de quatro turmas do Programa Time do Emprego, no plenário da Câmara Municipal de São Vicente (Rua Jacob Emmerich, 1195 – Parque Bitaru). Ao todo, 71 alunos da Área Insular e Área Continental receberam um certificado e estão qualificados para buscar uma vaga no mercado de trabalho.

O subprefeito da Área Continental, Perivaldo Oliveira Santana, esteve presente, bem como a supervisora do Programa Time de Emprego, Sandra Império; e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho, Jorge Luiz Soares; o assessor do Prefeito e relações institucionais. Teve direito até a um vídeo de retrospectiva do curso.

“É uma grande vitória para nós. Isso proporciona uma maior possibilidade de inserção no mercado de trabalho”, disse José Luiz Soares. Sandra Império ressaltou a eficácia do programa no Município. “É importante a parceria que a Secretaria de Emprego tem hoje com a cidade de São Vicente. Eu tenho certeza que durante todo o treinamento do programa, vocês tiveram a oportunidade de se conhecer melhor e conhecer as suas habilidades, suas competências e melhorar a autoestima”.

Parte dos alunos conseguiu um emprego antes mesmo da conclusão. É o caso de Thiago da Silva dos Santos. A mãe, Cleide da Silva Neto recebeu o diploma por ele e afirmou estar muito orgulhosa do filho. Thiago aprendeu a elaborar um currículo em uma das aulas, entregou às empresas e foi chamado para trabalhar logo no dia seguinte. Paulo Cezar Silva e Henrique Luiz Silva são irmãos gêmeos e conseguiram um emprego no mesmo período.

Nathalia Felipe Amaral tem 18 anos e pretende fazer Enfermagem. Ela contou que agora se sente mais confiante para arrumar um emprego como auxiliar administrativa. Grazielle Taiz Maciel disse que o programa a ajudou a perder a timidez. Quem não participou do programa e está em busca de emprego, mais 100 vagas serão abertas no segundo semestre, com previsão de início das inscrições para setembro.



Time do Emprego – Coordenado pela Secretaria Estadual de Emprego e Relações do Trabalho (Sert), o Programa Time do Emprego é destinado a trabalhadores desempregados maiores de 16 anos ou jovens em busca do primeiro emprego que morem em São Vicente. Durante 12 encontros, que aconteceram entre os meses de maio e junho, os participantes realizaram diversas dinâmicas para elevar a autoestima e a motivação, além de técnicas de direcionamento ao mercado de trabalho e aperfeiçoamento de habilidades.

Temas como redigir um currículo adequadamente, vestir-se para uma entrevista e destacar qualidades próprias em um processo seletivo foram abordados no decorrer da capacitação. Os alunos ainda receberam consultoria sobre empreendedorismo, orientações sobre os programas Banco do Povo Paulista e Microempreendedor Individual (MEI) e uma aula demonstrativa de canoagem e stand up paddle.

São Vicente conta com quatro turmas do programa distribuídas na Área Continental e Insular. As aulas acontecerão no Instituto Mix de Profissões (Av. Antônio Emmerich, 1641 – Jardim Guassu) e no Camp Rio Branco (Rua José Fagundes Bezerra, 376 – Jardim Rio Branco).