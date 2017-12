Quer aprender a tocar um instrumento musical ou ter aulas de canto? O Projeto Guri está com 89 vagas abertas para aulas de iniciação musical. Quem quiser pode se inscrever de 4 a 15 de dezembro, na sede das oficinas culturais da Prefeitura de São Vicente e pólo da Associação Amigos do Projeto Guri.

São 29 vagas no período da manhã para aulas de: cavaco, contrabaixo acústico, percussão e bateria, viola clássica, violino e violoncelo. Para o período da tarde, são 60 vagas para coral infantil e juvenil, clarinete, saxofone trompete, trombone, tuba, viola clássica e violino.

A idade mínima para as aulas de canto é 6 anos e para as instrumentais 8 anos. Os interessados devem comparecer ao com cópias do RG ou certidão de nascimento, comprovante de residência, declaração escolar e foto 3×4.

O horário de atendimento é de segunda a sexta, 8 às 12h e das 13 às 17h. O endereço é Rua Tenente Durval do Amaral, 72 – Catiapoã.