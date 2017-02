O Projeto Guri – maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo – oferece 257 vagas para os cursos de instrumentos musicais, canto coral e iniciação musical, no litoral. Em São Vicente, são 42 vagas. Novos alunos têm até o dia 24 de fevereiro para se inscrever

Interessados devem ter de 6 a 18 anos incompletos. Para efetuar a matrícula é necessário comparecer diretamente ao polo em que deseja estudar, acompanhado pelo responsável, portando os seguintes documentos:

Certidão de Nascimento ou RG do aluno (original e cópia); Comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; RG do responsável (original e cópia); Apresentação do comprovante de endereço para consulta. Não é preciso ter conhecimento prévio de música, nem possuir instrumento ou realizar testes seletivos. O início das aulas ocorre de acordo com a data de matrícula de cada aluno.

Mais informações sobre os cursos oferecidos no polo da cidade de interesse, disponibilidade de vagas, endereço e horário de funcionamento, basta acessar www.projetoguri.org.br/matriculas.

Em São Vicente, o polo oferece os cursos: cavaco, clarinete, contrabaixo, coral juvenil, flauta transversal, percussão, saxofone, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo

As vagas disponíveis estão distribuídas nos cursos: cavaco, coral juvenil, percussão, trombone, trompete, viola, violão, violino e violoncelo. Mais informações pelo telefone 13) 3468-8636. O funcionamento do polo é todas terças e quintas-feiras, das 8h às 11h e das 13h30 às 18h. O endereço é R. Tenente Durval De Amaral, 72, Catiapoã. CEP: 11310-050