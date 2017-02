Consolidado como uma das principais ações culturais da Primeira Cidade do Brasil, o projeto ‘Pensando Entre Palavras e Amigos’ realizará sua 6ª edição neste sábado (18), a partir das 15 horas, no Instituto Histórico e Geográfico (Rua Frei Gaspar, 280, Centro).

O projeto, totalmente gratuito, objetiva despertar o conhecimento por meio do diálogo, utilizando diferentes formas de conteúdo, como palestra, música, teatro, poesia e outras abordagens. A conversa, sempre no formato de roda, promove a interação entre especialista e público presente.

A 6ª edição do evento terá como palestrante principal a psicopedagoga e presidente da Academia Vicentina de Letras, Regina Dias. Ela ministrará a palestra ‘O Povo Que Já Estava Aqui’, destacando a importância do índio na cultura nacional, falando sobre as tradições, ritos, costumes e até exibindo peças indígenas de seu acervo pessoal.

“Sempre me interessei pelo tema indígena. Estudo o assunto desde a década de 80 e noto que ainda há um preconceito contra a figura do índio. Existem visões corretas sobre eles, é claro, mas também há muita coisa errada. O povo brasileiro precisa ser grato aos índios, pois eles defendem a natureza do nosso país. E é justamente a importância indígena nesse contexto que irei abordar durante a palestra”, ressaltou Regina ao Jornal Vicentino, onde esteve acompanhada pelo psicanalista e diretor teatral Augusto Cesar.

A abertura da 6ª edição, inclusive, ficará por conta do psicanalista Augusto Cesar, que irá salientar a importância da união das entidades em eventos culturais. A poetiza Maria Luiza Paiva Diniz, por sua vez, fará uma intervenção poética, com o tema Sonho Verde e Praia do Forno Búzios II, enquanto Sonia Delsin declamará um poema sobre São Vicente.

Além disso, Sonia Piologo e Layr Peniche exibirão músicas de roda e marchinhas de Carnaval durante a 6ª edição do evento. A performance teatral do evento ficará por conta do autor Paulo Valone, com o tema Nietzsche – O Descaminho do Tempo. A direção teatral é de Augusto Cesar, com produção da Cia Recriapalhando.

O projeto ‘Pensando Entre Palavras e Amigos’ conta com o apoio do Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Casa Crescer e Brilhar, ONG Amigos de Braços Abertos, Cirandeiras de Praia Grande e Face-Kut Model’s.