Desde o início de fevereiro, em todo domingo, as praias de São Vicente estão recebendo mutirão da ONG Ecologico em Movimento (Ecomov). Preocupados com o descarte de lixo nas nossas praias, eles iniciaram o Projeto Verão Limpo. Voluntários da entidade percorrem as nossas praias para conscientizar os banhistas sobre o tema e distribuir sacolinhas biodegradáveis para o armazenamento de resíduos.

São flores, palitos de sorvete, bitucas de cigarro, plásticos. Tudo é recolhido pelo grupo, que é coordenado por Rodrigo Azambuja, presidente da Ecomov. Ele enfatiza que a campanha busca uma conscientização não apenas nas praias, mas também falar sobre o descarte de lixo em canais e manguezais.

Mais do que a limpeza das praias, Azambuja alerta para o período dos resíduos jogados na praia, que acabam indo para o mar e sendo responsáveis pela morte de animais. “Temos muitos casos desse tipo. As tartarugas por exemplo, elas quando estão se alimentando, não conseguem distinguir o plástico, acabam ingerindo e morrendo”, explica o educador ambiental.

Os voluntários da Ecomov já passaram pela Praia do Itararé e pela Praia do Gonzaguinha. Neste sábado, eles estão na praia da Ilha Porchat e no dia 5 de março, retornam para a Praia do Gonzaguinha.

O Projeto Verão Limpo conta com o apoio do SindiHoRes Sindicato dos Hotéis e Restaurantes da Baixada Santista, Hotel MontRey, Associação Comercial de São Vicente. Lojas Vivo, CNA, Bio Vitaly e outros parceiros.