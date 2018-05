As inscrições do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) foram prorrogadas até as 15 horas da próxima segunda-feira, 28 de maio. A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. O exame será no dia 24 de junho.

O Vestibulinho oferece dois novos cursos técnicos. O de Arquivo, na Etec Parque da Juventude, na Capital, resulta da parceria com o Arquivo Público do Estado de São Paulo. Já o de Desenvolvimento de Sistemas, será ministrado em 75 Escolas Técnicas de diversas regiões do Estado.

São 47,2 mil vagas disponibilizadas neste processo seletivo para Ensino Técnico (presencial, semipresencial e online), Técnico integrado ao Médio na modalidade EJA, Especialização Técnica e para acesso às vagas remanescentes de segundo módulo.

Além das Escolas Técnicas, participam do Vestibulinho para o próximo semestre as classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec, pela parceria com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

Especialização de nível médio

As 195 vagas para Especialização de nível médio são distribuídas entre cinco cursos: Enfermagem no Atendimento em Urgência e Emergência Intra e Extra-Hospitalar; Enfermagem do Trabalho; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; Panificação e Confeitaria; e Radiocomunicação.

Os interessados em fazer a inscrição devem ter concluído o Ensino Médio e cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site.

Vagas remanescentes

O Vestibulinho também oferece vagas remanescentes de segundo módulo para dez cursos técnicos: Administração online, Automação Industrial, Contabilidade, Eletrônica, Guia de Turismo online, Informática para Internet, Mecatrônica, Meio Ambiente, Química e Serviços Jurídicos.

O candidato deve ter concluído o Ensino Médio e ter experiência profissional na área do curso, mediante avaliação e certificação de competências referentes ao primeiro módulo.

Inscrições

Para se candidatar a um dos cursos técnicos oferecidos no segundo semestre, é necessário ter concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio regular. Quem já fez ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma das seguintes certificações: conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA, boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.

No ato da inscrição, o candidato ao primeiro módulo do Ensino Técnico, presencial e semipresencial, pode colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual vai se inscrever. É preciso preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 27,80. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária.

As Etecs disponibilizam equipamentos necessários aos interessados em fazer a inscrição no Vestibulinho. Cabe ao candidato entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento para esta finalidade.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final obtida no exame, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É de responsabilidade do candidato verificar se tem direito à pontuação acrescida, porque a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas em sua totalidade.